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إصابة 8 عمال في انقلاب ميكروباص بـ"صحراوي أطفيح"

07:56 م الأحد 23 فبراير 2025

انقلاب ميكروباص

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كتب - محمد شعبان:

أصيب 8 أشخاص في انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي قبل نفق أطفيح، مساء الأحد.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين بعد نزلة الودي.

انتقلت الخدمات المرورية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص اختلال عجلة القيادة بيد سائق ميكروباص -تقل مجموعة من العمال قادمون من العاصمة الإدارية- اتجاه الكريمات وانقلاب المركبة ما أسفر عن سقوط 8 مصابين.

المصابون نقلوا إلى مستشفى أطفيح المركزي للعلاج وهم كل من: عبدالرحمن عباس 22 عاما، عمر هاشم 20 عاما، إسماعيل كمال 30 عاما، عرفة سيد 26 عامًا، عمار عبدالشافى 18 عامًا، جمال مبروك 33 عامًا وخالد عبد الناصر 17 عامًا وآخر.

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