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الحبس سنتين لتشكيل عصابي في سرقة المساكن بالسلام

07:20 م الأحد 23 فبراير 2025

حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة المساكن

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كتب- محمود الشوربجي:
قضت محكمة جنح السلام، بالحبس سنتين، لتشكيل عصابي مكون من عاطلين لسرقتهما المساكن بأسلوب "كسر الكالون" بالسلام.
تعود تفاصيل الواقعة تلقي قوات الأمن معلومات، تفيد قيام شخصين بسرقة المساكن وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهمين.
بإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة، من القبض على عاطلين "لهما معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة السلام؛ لممارسة نشاط إجرامي تخصص في سرقة المساكن بأسلوب "كسر الكالون".
بمواجهتهما اعترفا بارتكابهما 6 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات المستولى عليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

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