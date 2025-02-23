"الرضيعة العارية".. الداخلية تكشف ملابسات فيديو محاولة أب حرق طفلته

كتب- أحمد أبوالنجا:

أكد مصدر أمني أن مقطع الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، الذي يظهر فيه شخص يجرد طفلة رضيعة من ملابسها ويحاول إشعال النيران بها، "قديم"، حيث سبق تداوله في شهر يناير عام 2021.

وقد تم تحديد وضبط مرتكب الواقعة (والد الطفلة - مقيم بدائرة مركز شرطة نبروه بمحافظة الدقهلية)، واتُّخذت الإجراءات القانونية بحقه في حينه. وقد برر ارتكابه للواقعة بوجود خلافات مع زوجته، كما سبق توضيح ملابساتها على الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية آنذاك.

وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية بحق مروّجي المقطع المشار إليه.