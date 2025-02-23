قوافل المحافظات.. استخراج 5988 بطاقة رقم قومي و27 ألف "مُصدر مميكن"

كتب- علاء عمران:

واصل قطاع الأحوال المدنية إيفاد قوافل مُجهزة فنيًا ولوجستيًا لتقديم كافة الخدمات التي يقدمها القطاع للمواطنين، ومنها (بطاقات الرقم القومي – المُصدرات المُميكنة) في محافظات: (القاهرة – الجيزة – مطروح – المنوفية – القليوبية – البحيرة – المنيا – أسيوط – شمال سيناء – الدقهلية). وأسفرت تلك القوافل عن استخراج 5988 بطاقة رقم قومي، و27,228 مُصدرًا مميكنًا.

وفي ضوء الإقبال المتزايد من قِبل المواطنين على تلك الخدمات، تقرر استمرار عمل القوافل بالمحافظات المذكورة، اعتبارًا من يوم 22/2/2025.

كما واصل القطاع، على مدار أيام الأسبوع، تلقي الاتصالات الجماهيرية الواردة عبر الخطوط الساخنة لتلبية مختلف الطلبات الجماهيرية الفورية، وتوصيل الخدمات إلى أماكن تواجد المواطنين، وذلك عبر الأرقام المختصرة: 15340 لمختلف الطلبات الجماهيرية الفورية، و15341 لطلبات كبار السن وذوي الهمم والحالات المرضية وأسر الشهداء، وقد أسفرت هذه الجهود عن استخراج وتوصيل 1320 بطاقة رقم قومي، و111 مُصدرًا مميكنًا.

كما استجاب القطاع لالتماسات الحالات الإنسانية، من المرضى وكبار السن وذوي الهمم، حيث تم إيفاد مأموريات إلى 62 حالة إنسانية بالمنازل والمستشفيات لتجديد بطاقات الرقم القومي لهم، واتُّخذت الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم.

ويواصل القطاع أيضًا إرسال مأموريات لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي للعاملين والمترددين على العاصمة الإدارية، وعدد من الجهات الحكومية والنوادي الخاصة، حيث تم استخراج وتسليم البطاقات لعدد 228 مواطنًا ومواطنة.

إضافةً إلى ذلك، يستقبل المركز النموذجي كبار السن وذوي الهمم "قادرون باختلاف"، لتلبية احتياجاتهم من مُصدرات القطاع، حيث تم استخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي لعدد 293 مواطنًا ومواطنة.

وقد لاقت هذه الإجراءات استحسان المواطنين لما لها من مردود إيجابي في تسهيل تلقي الخدمات بصورة مميزة، وتوفير الوقت والجهد، وذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين في الحصول على الخدمات الجماهيرية.