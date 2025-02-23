كاميرات المراقبة تكشف الكارثة.. سائق متهور يثير الذعر في شوارع كفر الشيخ

كتب- علاء عمران:

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه قائد سيارة يسير برعونة في دائرة قسم شرطة ثانٍ كفر الشيخ بمديرية أمن كفر الشيخ، ما أدى إلى اصطدامه بعدد من السيارات وإصابة فتاتين.

وبالفحص، تبين أن الواقعة حدثت بتاريخ 18 الجاري، وتم ضبط قائد السيارة في حينه، وهو طالب لا يحمل أي تراخيص، ومقيم بدائرة القسم.

وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة، موضحًا أن اختلال عجلة القيادة بيده نتيجة قيادته برعونة أدى إلى اصطدامه بعدد من السيارات أثناء توقفها على جانب الطريق، كما اصطدم بفتاتين، مما أسفر عن إصابتهما بكسور وسحجات متفرقة بالجسم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.