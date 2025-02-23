بتخفيضات تصل إلى 50%.. الداخلية تواصل فعاليات مبادرة "كلنا واحد" لتوفير السلع بأسعار مخفضة

كتب - علاء عمران:

تواصل وزارة الداخلية فعاليات المرحلة الـ 26 من مبادرة "كلنا واحد"، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تم تمديدها لمدة شهر إضافي اعتبارًا من الأول من فبراير الجاري، مع التوسع بما يقارب الضعف في عدد المنافذ المشاركة.

وتهدف المبادرة إلى توفير كافة مستلزمات الأسرة المصرية من السلع الغذائية وغير الغذائية بجودة عالية وأسعار مخفضة تصل إلى 50%، وذلك بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية. وتتوافر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة في المنافذ والأسواق التجارية الكبرى المحددة على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).

وبالتزامن مع دخول فصل الشتاء، تم التنسيق مع كبرى المصانع والكيانات التجارية للانضمام إلى المبادرة، لتوفير المستلزمات والملابس الشتوية، فضلًا عن التوسع في عدد الشركات والسلاسل التجارية المشاركة، عبر إضافة أسواق تجارية كبرى وموردي لحوم وخضراوات وفواكه، وتجار الجملة والتجزئة، بهدف توفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية من خلال (2220 منفذًا - 32 معرضًا رئيسيًا) بمختلف محافظات الجمهورية، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة.

كما تواصل الوزارة توفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة من خلال المنافذ الثابتة والمتحركة التابعة لمنظومة "أمان"، حيث تم زيادة عدد المنافذ ليصل الإجمالي إلى 1050 منفذًا ثابتًا ومتحركًا، بالإضافة إلى السرادقات المنتشرة في الميادين والشوارع الرئيسية، فضلًا عن قوافل السيارات.

يأتي ذلك في إطار استمرار جهود وزارة الداخلية لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين، وانطلاقًا من المسؤولية المجتمعية للوزارة، التي تهدف إلى المساهمة في تقديم أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين.