محاكمة 17 متهمًا في قضية "رشوة الجمارك الثانية" الأحد

كتب- صابر المحلاوي:

تنظر محكمة جنايات القاهرة، الأحد، جلسة محاكمة 17 متهمًا بتلقي رشوة قيمتها 10 ملايين و791 ألفًا و700 جنيه، مقابل منح بضائع من الخمور والسجائر دون سداد الضرائب الجمركية المستحقة، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"رشوة الجمارك الثانية".

ووفقًا لأمر الإحالة في القضية رقم 9515 لسنة 2024 جنايات القاهرة الجديدة، والمُقيدة برقم 1628 لسنة 2024 كلي القاهرة الجديدة، فإن المتهمين، خلال الفترة من مايو 2024 بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة، استغلوا وظائفهم للإثراء غير المشروع.

وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهمين من الأول حتى الرابع عشر، والذين يعمل بعضهم بشركة استيراد وتصدير بنظام الأسواق الحرة، والبعض الآخر مأمورو جمرك بفرع الشركة في مصر الجديدة، قد طلبوا وقبلوا رشوة من المتهم السادس عشر، بقيمة 10 ملايين و791 ألفًا و700 جنيه، تم دفعها على دفعات بوساطة المتهم السابع عشر، مقابل إعفائه من سداد الضرائب الجمركية المستحقة على بضائع أجنبية، عبر تزوير بيانات فواتير البيع، وإدراج أسماء غير مستحقة للإعفاء الجمركي.