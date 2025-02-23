زوجة تطلب الخلع: "زوجي سمح لصديقه يتحرش بابنتنا"

كتبت- فاطمة عادل:

أقامت "هويدا.ع"، 41 سنة، عاملة بمستشفى، دعوى خلع أمام محكمة الأسرة بإمبابة، بعدما اكتشفت تصرفًا صادمًا من زوجها كاد أن يدمر حياة ابنتهما الصغيرة، قائلة: "بيبعت بنتنا لصاحبه يتحرش بيها".

في تفاصيل الدعوى، قالت الزوجة إنها فوجئت بأن زوجها أرسل ابنتهما، البالغة من العمر 12 عامًا، إلى صديقه بحجة توصيل شيء ما، دون أن يدرك حجم الكارثة التي قد تتعرض لها، خاصة بسبب إدمانه للمخدرات.

وأضافت "هويدا" أن ابنتها لم تكن تدرك الخطر الذي ينتظرها، لكن بمجرد وصولها إلى صديق والدها، بدأ في مضايقتها بعبارات غير لائقة ومحاولة التقرب منها بطريقة مشبوهة، ما دفعها للهرب والعودة إلى المنزل في حالة انهيار تام، وأخبرت والدتها بما حدث.

وأوضحت الزوجة أنها واجهت زوجها بالحقيقة، لكنها صُدمت بعدم اكتراثه، بل إنه قلل من أهمية الواقعة واعتبرها "سوء تفاهم"، وهو ما زاد من غضبها وأشعل الخلاف بينهما.

وأكدت "هويدا" أنها لم تعد تشعر بالأمان مع زوجها، الذي فقدت الثقة به تمامًا، فقررت اللجوء إلى القضاء حفاظًا على سلامة ابنتها النفسية والجسدية.

وحملت الدعوى رقم 238 لسنة 2024، ولا تزال منظورة أمام المحكمة، دون صدور حكم حتى الآن.