ضبط متهمين بسرقة وسحل سيدة مسنة في منطقة النهضة

كتبت-فاطمة عادل:

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شابين متهمين بارتكاب واقعة سرقة وسحل سيدة مسنة أثناء مرورها في أحد شوارع منطقة النهضة، وذلك بعد جهود مكثفة لكشف هوية الجناة وضبطهم.بدأت الواقعة عندما كانت السيدة، وهي في العقد السابع من عمرها، تسير في الشارع، حيث فوجئت بدراجة نارية يستقلها شابان يقتربان منها بسرعة، ليقوم أحدهما بانتزاع حقيبتها بالقوة، إلا أن السيدة تشبثت بحقيبتها في محاولة للحفاظ عليها، مما أدى إلى سقوطها أرضًا وتعرضها للسحل على الإسفلت لعدة أمتار قبل أن يتمكن الجناة من الفرار بالحقيبة.تسببت الواقعة في إصابة السيدة بجروح وكدمات متفرقة في جسدها، وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، كما تم تداول مقطع فيديو التقطته كاميرات المراقبة القريبة من مكان الحادث، حيث ظهر فيه الجانيان أثناء تنفيذهما الجريمة، مما ساعد الأجهزة الأمنية في التعرف عليهما وتتبع خط سيرهما.على الفور، قامت فرق البحث والتحري بمديرية أمن القاهرة بتكثيف جهودها، وبعد فحص الفيديوهات وسماع أقوال الشهود، تمكنت من تحديد هوية المتهمين، وهما شابان عاطلان عن العمل، لهما سجلات جنائية سابقة في قضايا سرقة مماثلة، وبعد إعداد كمين محكم، تم ضبط المتهمين داخل إحدى المناطق العشوائية، حيث كانا يختبئان بعد ارتكاب الجريمة. عثرت قوات الأمن على الدراجة النارية المستخدمة في الحادث، بالإضافة إلى بعض المتعلقات الشخصية التي تخص المجني عليها. وبمواجهتهما، اعترفا بارتكاب الواقعة بقصد السرقة، مشيرين إلى أنهما كانا يستهدفان النساء وكبار السن لسهولة تنفيذ جرائمهما ضدهم.تم تحرير محضر بالواقعة، وإحالة المتهمين إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، حيث قررت حبسهما على ذمة التحقيقات، تمهيدًا لإحالتهما إلى المحاكمة.