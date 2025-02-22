إعلان

تأجيل محاكمة رجل الأعمال المتهم بقتل زوجته "مرام أسامة" لـ27 أبريل

08:56 م السبت 22 فبراير 2025

تأجيل محاكمة رجل الأعمال المتهم بقتل زوجته

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- أحمد عادل:
أجلت محكمة جنايات القاهرة، أولى جلسات محاكمة رجل أعمال المتهم بقتل زوجته "مرام أسامة" في منطقة التجمع الخامس، لجلسة 27 أبريل.

كانت أحالت النيابة العامة، رجل أعمال على خلفية اتهامه بقتل زوجته "مرام أسامة"، بسبب نشوب خلافات حادة بينهما، وقام باعتدائه عليها بالضرب والخنق، متسببًا في إصابات بالغة أودت بحياتها.

تلقى قسم شرطة التجمع إشارة من المستشفى تفيد باستقبال سيدة تدعى "مرام أ." مصابة بكدمات وآثار خنق أدت لخضوعها لعدة عمليات جراحية، لكنها لقيت مصرعها متأثرة بإصابتها، ووجود شبهة جنائية بالوفاة.

على الفور انتقلت قوة أمنية للمستشفى، وبإجراء التحريات تبين أن وراء الواقعة رجل أعمال زوج المجني عليها؛ بسبب مشادة كلامية نشبت بينهما تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها بالتعدي عليها.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محاكمة رجل أعمال مرام أسامة جنايات القاهرة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان