تأجيل محاكمة رجل الأعمال المتهم بقتل زوجته "مرام أسامة" لـ27 أبريل

كتب- أحمد عادل:

أجلت محكمة جنايات القاهرة، أولى جلسات محاكمة رجل أعمال المتهم بقتل زوجته "مرام أسامة" في منطقة التجمع الخامس، لجلسة 27 أبريل.

كانت أحالت النيابة العامة، رجل أعمال على خلفية اتهامه بقتل زوجته "مرام أسامة"، بسبب نشوب خلافات حادة بينهما، وقام باعتدائه عليها بالضرب والخنق، متسببًا في إصابات بالغة أودت بحياتها.

تلقى قسم شرطة التجمع إشارة من المستشفى تفيد باستقبال سيدة تدعى "مرام أ." مصابة بكدمات وآثار خنق أدت لخضوعها لعدة عمليات جراحية، لكنها لقيت مصرعها متأثرة بإصابتها، ووجود شبهة جنائية بالوفاة.

على الفور انتقلت قوة أمنية للمستشفى، وبإجراء التحريات تبين أن وراء الواقعة رجل أعمال زوج المجني عليها؛ بسبب مشادة كلامية نشبت بينهما تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها بالتعدي عليها.