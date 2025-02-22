النيابة العامة تنشر فيديو تعريفي بـ استراتيجيتها للتدريب

كتب- صابر المحلاوي:

نشرت الصفحة الرسمية للنيابة العامة على موقع "فيسبوك" مقطع فيديو يستعرض استراتيجيتها للتدريب.

وأوضح الفيديو أن الاستراتيجية تهدف إلى تطوير مهارات أعضاء النيابة العامة، باعتبارهم المسؤولين عن تطبيق القانون وتحقيق العدالة، مما يعزز قدراتهم على مواكبة التطورات القانونية.

كما تمتد جهود التطوير لتشمل مأموري الضبط القضائي، إيمانًا بأن تحقيق العدالة لا يقتصر على قاعات المحاكم فقط، بل يجب أن يكون متاحًا للجميع، والاستفادة من هذه الاستراتيجية تعد خطوة أساسية في هذا المسار.