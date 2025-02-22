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حقيقة محاولة خطف سيدة مسنة في منطقة الموسكي

06:34 م السبت 22 فبراير 2025

قسم شرطة الموسكي

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كتب- صابر المحلاوي:
كشفت أجهزة الأمن ملابسات مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر فيه سيدة تدّعي تعرضها لمحاولة خطف من قِبل سيدة مسنة أثناء سيرها في منطقة الموسكي بالقاهرة.

بفحص الفيديو وتحديد هوية السيدة الظاهرة به، ادّعت أنها تعرضت لمحاولة خطف، مشيرةً إلى أن أحد المارة قام بتحذيرها من السيدة المسنة.

وأوضحت التحريات أن السيدة المسنة المعنية بالواقعة ضريرة، وكانت قد طلبت مساعدة السيدة المذكورة لاستقلال أحد الأتوبيسات، لكنها رفضت، ليقوم شخصان آخران بمساعدتها.

جرى التوصل إلى الشخص الذي زعمت السيدة أنه حذرها، وهو بائع متجول، وبسؤاله، نفى صحة أقوالها، مؤكدًا أنه هو من ساعد السيدة المسنة في الصعود إلى الأتوبيس، وأنه لم تكن هناك أي محاولة للاختطاف.

أوضحت التحريات أن السيدة قامت بتصوير الفيديو ونشره عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي بغرض زيادة نسب المشاهدة، حيث تعمل في مجال التسويق الإلكتروني.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق السيدة، بعد ثبوت كذب ادعائها ونشرها معلومات مضللة.

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خطف سيدة محاولة خطف الموسكي
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