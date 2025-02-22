دفاع إبراهيم فايق وأحمد عبد الباسط يستأنف على حكم تغريمهما مليون جنيه في واقعة التسريب الصوتي

كتب- أحمد عادل:

كشف المستشار أشرف عبد العزيز، دفاع الإعلامي إبراهيم فايق والصحفي أحمد عبد الباسط، عن تقدمه بالاستئناف على حكم المحكمة الاقتصادية الذي قضى بتغريمهما، مليون جنيه لكل منهما في قضية التسريب الصوتي للحكام في مباراة الزمالك والبنك الأهلي.

وكانت محكمة القاهرة الاقتصادية قد قضت بتغريم الإعلامي إبراهيم فايق والصحفي أحمد عبد الباسط، مليون جنيه لكل منهما، بعد إدانتهما بالحض على الكراهية وخرق الحق الحصري للهيئات الرياضية في واقعة تسريب فيديو الـVAR.

قررت محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم السبت، ثبوت صحة واقعة الفيديو المسرب للحكم محمد عادل، وتغريم الإعلامي إبراهيم فايق والصحفي أحمد عبد الباسط مبلغ مليون جنيه، بسبب إذاعته دون إذن من اتحاد الكرة.

وفي الجلسة السابقة، استمعت هيئة المحكمة إلى مرافعة دفاع المتهمين بشأن واقعة التسريب الصوتي للمباراة.

وتقدَّم المحامي أشرف عبد العزيز، بصفته دفاعًا عن الإعلامي إبراهيم فايق والصحفي أحمد عبد الباسط، بطلب تأجيل الجلسة للاطلاع على أوراق الدعوى.

كما طالب المحامي أحمد العدوي، ممثلًا عن الحكم محمد عادل والحكم ميدو سلامة، بتعويض مدني مؤقت قدره مليون جنيه لكل منهما.





