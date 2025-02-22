الداخلية تكشف تفاصيل تسول سيدة بطفل في ميدان الألف مسكن

كتب - علاء عمران:

كشفت أجهزة وزارة الداخلية حقيقة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن قيام إحدى السيدات باستجداء المارة بصحبة طفل، مع الادعاء بأنه مختطف، بجوار محطة الألف مسكن في دائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة.

وبعد الفحص والتحريات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط السيدة المذكورة، التي تبين أنها مقيمة بمحافظة الفيوم. وبمواجهتها، أقرت بأنها تتردد على ميدان الألف مسكن لاستجداء المارة، وأن الطفل كان يجلس بجوارها ويلهو بحديقة الميدان، مؤكدة عدم معرفتها به أو بأي معلومات عنه.

وباستكمال الفحص، تم تحديد واستدعاء والدة الطفل، المقيمة بدائرة قسم شرطة عين شمس، والتي حضرت بصحبة نجلها. وأكدت في أقوالها أنها تركت نجلها يلهو في الميدان، وأنه جلس بجوار السيدة دون أن يكون بينهما أي صلة، ونفت معرفتها بالسيدة المضبوطة، ولم تتهمها بأي شيء.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.