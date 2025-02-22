"خلية المرج الثالثة".. قرار قضائي جديد بشأن محاكمة المتهمين

كتب - صابر المحلاوي:

قررت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة في بدر، اليوم، تأجيل محاكمة 19 متهمًا في قضية "خلية المرج الثالثة"، لاتهامهم بالانضمام إلى جماعة إرهابية، وتمويل الإرهاب، وتزوير أوراق رسمية، وذلك إلى جلسة 8 مارس المقبل لسماع مرافعة الدفاع.

عُقدت الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضِياء عامر، وأمانة سر محمد هلال.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين من الأول حتى الثاني عشر، خلال الفترة من عام 2022، انضموا إلى جماعة إرهابية تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون، والاعتداء على الحريات الشخصية، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وذلك بانضمامهم إلى جماعة الإخوان.

أما المتهمون من الثالث عشر حتى التاسع عشر، فقد ارتكبوا جريمة تمويل الإرهاب، حيث زودوا المتهمين من الخامس حتى الثاني عشر بمستندات مزورة، شملت تذاكر سفر مصطنعة، وقيدًا عائليًا مزورًا، وشهادات ميلاد مزورة، وفق ما ورد في التحقيقات.

كما أقدم المتهمون من الرابع عشر حتى الثامن عشر، الذين ليسوا من أرباب الوظائف، على تزوير أوراق رسمية، من بينها مستندات تفيد إلغاء قيد نجل المتهم الخامس داخل البلاد، وقيد عائلي باسم المتهم الثامن، وشهادة ميلاد، وقيد فردي للمتهم التاسع، ونسبوها زورًا إلى موظفين عموميين.

ووفق التحقيقات، فقد اشترك المتهمون الأول والخامس والتاسع والثالث عشر في جرائم التزوير عن طريق التحريض والاتفاق والمساعدة، حيث أمدّوا الآخرين بالبيانات المطلوبة لتضمينها في المستندات المزورة. كما قام المتهمون من الثالث عشر حتى الثامن عشر بتزوير تذاكر سفر وجوازات مزورة، تضمنت صورًا وبيانات غير حقيقية للمتهمين السابع والثاني عشر، بالإضافة إلى نجل المتهم الخامس ووالد المتهم الحادي عشر، مقرونة بأرقام جوازات وتواريخ سارية على خلاف الحقيقة.

ووجهت النيابة إلى جميع المتهمين من الأول حتى التاسع عشر اتهامات بالتورط في مخطط إرهابي، وارتكاب جريمة تمويل الإرهاب، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي لتبادل معلومات متعلقة بالإرهاب.