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تغريم إبراهيم فايق وأحمد عبد الباسط مليون جنيه في واقعة التسريب الصوتي

03:19 م السبت 22 فبراير 2025

إبراهيم فايق وأحمد عبد الباسط

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كتب - أحمد عادل:

قررت محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم السبت، ثبوت صحة واقعة الفيديو المسرب للحكم محمد عادل، وتغريم الإعلامي إبراهيم فايق والصحفي أحمد عبد الباسط مبلغ مليون جنيه، بسبب إذاعته دون إذن من اتحاد الكرة.

وقرر دفاع الإعلامي إبراهيم فايق والصحفي أحمد عبد الباسط الاستئناف على الحكم.

وفي الجلسة السابقة، استمعت هيئة المحكمة إلى مرافعة دفاع المتهمين بشأن واقعة التسريب الصوتي للمباراة.

وتقدَّم المحامي أشرف عبد العزيز، بصفته دفاعًا عن الإعلامي إبراهيم فايق والصحفي أحمد عبد الباسط، بطلب تأجيل الجلسة للاطلاع على أوراق الدعوى.

كما طالب المحامي أحمد العدوي، ممثلًا عن الحكم محمد عادل والحكم ميدو سلامة، بتعويض مدني مؤقت قدره مليون جنيه لكل منهما.

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محكمة القاهرة التسريب الصوتي الإعلامي إبراهيم فايق المحامي أشرف عبد العزيز محمد عادل
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