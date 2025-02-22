قرار قضائي جديد في محاكمة حمو بيكا بتهمة حيازة سلاح أبيض

كتب - رمضان يونس:

قررت محكمة جنح قصر النيل، اليوم السبت، تأجيل أولى جلسات محاكمة مطرب المهرجانات حمو بيكا، المتهم بحيازة سلاح أبيض في قصر النيل، إلى جلسة 1 مارس المقبل للنطق بالحكم في الدعوى.

وتغيب مؤدي المهرجانات الشهير حمو بيكا عن أولى جلسات محاكمته في قضية حيازة السلاح الأبيض.

وكانت نيابة قصر النيل، برئاسة المستشار عمرو عوض، قد أحالت حمو بيكا إلى محكمة الجنح المختصة بتهمة حيازة سلاح أبيض.

وتمكنت أجهزة الأمن من القبض عليه في منطقة الزمالك لتنفيذ أحكام قضائية صادرة بحقه، وحرر رجال المباحث محضرًا بالواقعة في قسم شرطة قصر النيل، وتولت النيابة المختصة التحقيقات.