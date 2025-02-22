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5 مليون جنيه في 24 ساعة.. ضربة أمنية لتجار العملة الصعبة

12:36 م السبت 22 فبراير 2025

النقد الأجنبي

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كتب- علاء عمران:
تواصل الأجهزة الأمنية ضرباتها الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي (العملة الصعبة) والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي (السوق السوداء).
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 5.5 مليون جنيه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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النقد الأجنبي جرائم الاتجار غير المشروع تجار العملة
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