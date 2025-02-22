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بـ"قطع الضفيرة".. سقوط عصابة سرقة الدراجات النارية في الغربية

12:35 م السبت 22 فبراير 2025

ضبط متهمين

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كتب- علاء عمران:
نجحت أجهزة الأمن في ضبط تشكيل عصابي مكون من 3 أشخاص، بينهم اثنان لهما معلومات جنائية، إضافة إلى أحد المتهمين المتعاملين معهم في بيع المسروقات، وجميعهم مقيمون بدائرة مركز شرطة طنطا بمحافظة الغربية.
وقد تخصص أفراد التشكيل في سرقة الدراجات النارية باستخدام أسلوب "قطع الضفيرة" لتعطيل أنظمة الحماية في الدراجات وسرقتها بسهولة.
وبمواجهتهم، اعترفوا بارتكاب 9 وقائع سرقة بذات الأسلوب، كما تم ضبط كافة الدراجات المسروقة بناءً على إرشادهم.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

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سقوط عصابة سرقة الغربية الدراجات النارية
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