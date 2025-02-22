بعد شهرين من الزواج.. وليد يقاضي زوجته: "غيرت كالون الشقة"

كتبت - فاطمة عادل:

أقام وليد. م (33 سنة) دعوى تطليق للضرر ضد زوجته، بعد شهرين فقط من الزواج، متهمًا إياها بالاستيلاء على شقته وطرده منها دون أي سبب مقنع.

وقال وليد في دعواه إنه لم يتخيل يومًا أن تتحول حياته الزوجية إلى كابوس بهذا الشكل، خاصة بعد قصة حب استمرت أكثر من عام ونصف.

وأضاف أنه بعد زواجهما بشهرين فقط، بدأ يلاحظ تغيرًا كبيرًا في سلوك زوجته، حيث أصبحت تتعامل معه ببرود، ولا تبالي بمشاعره، وتتجنب الحديث عن حياتهما المستقبلية.

وأشار إلى أنه في أحد الأيام عاد إلى منزله ليجد باب الشقة مغلقًا بكالون جديد، وعندما حاول التواصل مع زوجته، تفاجأ برد صادم منها قائلة:

"انسَ إن لك بيت هنا، وانزل عيش عند أمك."

وأوضح وليد أنه لم يكن يتوقع أن تصل الأمور إلى هذا الحد، لكنه بدأ يُراجع المواقف السابقة بينهما، ليكتشف أنها كانت تخطط منذ البداية للاستيلاء على الشقة والعفش، حيث كانت تركز دائمًا على الأمور المالية أكثر من أي شيء آخر.

وأضاف أنه حاول اللجوء إلى أسرتها لإيجاد حل، لكنهم رفضوا التدخل، وأكدوا أن ابنتهم صاحبة القرار في حياتها الزوجية.

وأكد الزوج في دعواه أن زوجته تعمدت إهانته وطرده من منزله الذي قام بتجهيزه بالكامل على نفقته الخاصة، واستولت على كل ممتلكاته داخله، مما دفعه إلى اللجوء إلى القضاء لطلب الطلاق رسميًا.

وأشار إلى أنه لم يكن يتصور أن الفتاة التي أحبها وقرر الارتباط بها ستنقلب عليه بهذه الطريقة، متهمًا إياها بأنها كانت تخطط منذ البداية للاستيلاء على الشقة وتركه في الشارع.

ورفع وليد دعوى تطليق للضرر من زوجته، وحملت الدعوى رقم 147 لسنة 2024، ولا تزال منظورة أمام المحكمة ولم يتم الفصل فيها حتى الآن.