القبض على رجل أعمال هارب من 292 سنة حبس في القاهرة

كتب- علاء عمران:

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من كشف ملابسات ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن قيام رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات بالنصب والاحتيال على المواطنين، وذلك بعد استيلائه على أموالهم وعدم تسليمهم الوحدات السكنية المتفق عليها.

وأسفرت التحريات عن تحديد وضبط المتهم، الصادر بحقه 104 أحكام بالحبس الجزئي، بإجمالي 292 سنة سجن، وذلك في دائرة قسم شرطة قصر النيل بالقاهرة.

وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده، أقرّ بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.