غياب حمو بيكا عن جلسة محاكمته في قضية حيازة سلاح أبيض

كتب - رمضان يونس:

بدأت محكمة جنح قصر النيل، اليوم السبت، نظر أولى جلسات محاكمة مطرب المهرجانات حمو بيكا بتهمة حيازة سلاح أبيض في منطقة قصر النيل.

وتغيب مؤدي المهرجانات الشهير عن حضور أولى جلسات محاكمته في القضية.

وكانت نيابة قصر النيل، برئاسة المستشار عمرو عوض، قد أحالت حمو بيكا إلى المحكمة المختصة، بعد ضبطه بحوزته سلاحًا أبيض.

وتمكنت أجهزة الأمن من القبض عليه في منطقة الزمالك، لتنفيذ أحكام قضائية صادرة بحقه. وحرر رجال المباحث محضرًا بالواقعة في قسم شرطة قصر النيل، وتولت النيابة المختصة التحقيقات.