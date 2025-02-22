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إبراهيم فايق أمام المحكمة الاقتصادية في واقعة التسريب الصوتي.. اليوم

10:21 ص السبت 22 فبراير 2025

إبراهيم فايق

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كتب - أحمد عادل:
تنظر محكمة القاهرة الاقتصادية جلسة محاكمة الإعلامي إبراهيم فايق والصحفي أحمد عبد الباسط في واقعة التسريب الصوتي للحكام خلال مباراة البنك الأهلي والزمالك.

وفي الجلسة السابقة، استمعت هيئة المحكمة إلى مرافعة دفاع الإعلامي إبراهيم فايق والصحفي أحمد عبد الباسط بشأن واقعة التسريب الصوتي للمباراة.

وتقدَّم المحامي أشرف عبد العزيز، بصفته دفاعًا عن الإعلامي إبراهيم فايق والصحفي أحمد عبد الباسط، بطلب تأجيل الجلسة للاطلاع على أوراق الدعوى.

كما طالب المحامي أحمد العدوي، ممثلًا عن الحكم محمد عادل والحكم ميدو سلامة، بتعويض مدني مؤقت قدره مليون جنيه لكل منهما.

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إبراهيم فايق واقعة التسريب الصوتي محكمة القاهرة الاقتصادية
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