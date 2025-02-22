الحكم على رجل أعمال متهم بالنصب على لاعب الأهلي "أفشة".. السبت

كتب- صابر المحلاوي:

تصدر محكمة جنح القاهرة الجديدة، حكمها على رجل الأعمال المتهم بالنصب على لاعب النادي الأهلي، محمد مجدي "أفشة"، والاستيلاء على شيك بقيمة 13 مليون جنيه.

وفي وقت سابق، استمعت نيابة القاهرة الجديدة لأقوال اللاعب محمد مجدي "أفشة" في بلاغه ضد رجل الأعمال، حيث اتهمه بالنصب والاستيلاء على شيك مؤجل الدفع بقيمة 13 مليون جنيه، بزعم استيراد سيارة من الخارج.

رافق اللاعب خلال التحقيقات المحامي أشرف عبد العزيز، الذي أوضح تفاصيل الواقعة أمام جهات التحقيق.

وكشفت التحقيقات أن اللاعب حرّر شيكًا بقيمة 13 مليون جنيه لصالح رجل الأعمال، على أن يكون مؤجل الدفع لشهر فبراير المقبل، مقابل استيراد سيارة، إلا أن المتهم لم يلتزم بالاتفاق، ورفض إعادة الشيك أو إتمام الصفقة.

وكان محمد مجدي "أفشة" قد تقدم ببلاغ إلى قسم شرطة التجمع الأول، اتهم خلاله المتهم، وهو صاحب شركة تطوير عقاري شهيرة، بالنصب والاحتيال.