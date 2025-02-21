إحالة سائق أتوبيس للجنايات في تهمة قتل سائق نقل ذكي دهسًا بالجيزة

كتب ـ رمضان يونس:

أحالت نيابة شمال الجيزة، برئاسة المستشار تامر صفي الدين المحامي العام الأول للنيابة الكلية، سائقًا إلى محكمة الجنايات العاجلة، في واقعة اتهامه بقتل سائقًا تابعًا لإحدى شركات النقل الذكي دهسا إثر شجار دار بينهما بعد حادث تصادم.

النيابة العامة في تحقيقات الدعوى 18174 لسنة 2024 جنايات، والمُقيدة برقم 6458 لسنة 2024 كلي شمال الجيزة، وُجهت إلى المتهم "م.ا.ح"، تهمة قتل المجني عليه "ح.إ.ح" عمدًا بغير سبق إصرار ولا ترصد.

وذكرت النيابة العامة، أن السائق "م. ا" اصطدم بالأتوبيس الذي يقوده في سيارة "ملاكي" خاصة المجني عليه ما تسبب في إتلافها، ما دفع سائق النقل الذي إلى الذهاب للسائق ومعاتبة لإصلاح ما أتلفه، فلم ينصاع لأمره مما استدعى إلى التشبث في باب الأتوبيس الأمامى فصدمه بالسيارة قيادته طارحًا إياه أرضًا أسفل الإطارات و دهسه والتى أودت بحياته ولاذ بالفرار.

واستجوبت النيابة العامة السائق، وأقر بأنه ارتكب الواقعة، على إثر مشادة كلامية وقعت فيما بينهما عقب اصطدامه سيارة المجني عليه تسبب في إتلافها وبمبارحته لمحل الحادث، تشبث المجني عليه بباب السيارة قيادته لمنعه من المغادرة فصدمه بسيارته دافعاً إياه أسفل الإطارات ولاذ بالفرار.

وثبت بتقرير الفحص الفني أنه بتفريغ إحدى كاميرات المراقبة لمحل الواقعة، تبين تشبث المجني عليه بباب السيارة الخاصة بالمتهم وقيادة الأخير لها وسقوط المجني عليه أسفل الإطارات الأمامي ثم قرار المتهم مسرعا بالسيارة قيادته مرتكبة الواقعة.

وثبت بتقرير الصفة التشريحية الخاص بالمجني عليه "حمدي.أ"، أن الإصابات التي لاحقت به حيوية حديثة ذات طبيعة رضية احتكاكية حدثت من المصادمة بجسم أو أجسام راضية خشنة السطح نوعا أيّا كان نوعها وهي جائزة الحدوث، وتعزي الوفاة إلى الإصابات الرضية ومضاعفاتها.