بعد انفجار أسطوانة غاز بباب الشعرية.. السيناريو يتكرر في عين شمس

كتب - محمد شعبان:

لم تمر سوى ساعات على انفجار أسطوانة غاز داخل شقة بباب الشعرية حتى تكرر الحادث لكن هذه المرة بمنطقة عين شمس.

مساء الجمعة تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بسماع دوي انفجار بشارع الكنيسة الإنجيلية.

مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة دفع بـ3 سيارات إطفاء مدعومين بفريق إنقاذ بري بالتنسيق مع مأمور القسم ومفتش الفرقة.

تبين بالفحص اندلاع حريق داخل شقة بالطابق الأخير لعقار مكون من 10 طوابق نتيجة انفجار أسطوانة بوتاجاز، وسط جهود رجال الدفاع المدني للسيطرة على الأوضاع وحصر الخسائر.