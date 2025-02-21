5 مصابين في انقلاب سيارة ملاكي بطريق الفيوم

كتب - محمد شعبان:

أصيب 5 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي بطريق الفيوم مساء الجمعة.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث بوقوع حادث بطريق القاهرة الفيوم الصحراوي.

انتقلت الخدمات المرورية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص انقلاب سيارة ملاكي بالقرب من من عسكر أحمد سعيد اتجاه الفيوم؛ نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد السائق.

سجل الحادث 5 مصابين نقلوا إلى مستشفى أكتوبر المركزي للعلاج، وجنب ونش تابع لإدارة المرور حطام السيارة نهر الطريق.