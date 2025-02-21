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العثور على جثة طفل ببئر أسانسير بفيصل.. والتحريات تكشف السبب

10:35 م الجمعة 21 فبراير 2025

أسانسير - أرشيفية

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كتب - محمد شعبان:

لقي طفل مصرعه إثر اختلال توازنه وسقوطه في بئر مصعد عقار بفيصل غرب الجيزة، مساء الجمعة.

تلقى مأمور قسم شرطة الهرم إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة ببئر مصعد بمنطقة الطوابق.

انتقل رجال المباحث إلى محل البلاغ وتبين بالفحص مصرع الطفل أدم علي 6 أعوام، إثر سقوطه في بئر مصعد العقار رقم 18 بشارع المدينة.

واستعانت الشرطة بفريق إنقاذ بري لاستخراج الجثمان وإيداعه ثلاجة المشرحة تحت تصرف النيابة العامة للتصريح بالدفن.

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