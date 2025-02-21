لغز الطفل الأشقر.. القصة الكاملة لضبط متسولة بميدان الألف مسكن

كتب- صابر المحلاوي:

تداولت منصات التواصل الاجتماعي صورًا لطفل أشقر يجلس بجوار سيدة متسولة بجوار محطة مترو الألف مسكن في شارع جسر السويس بالقاهرة، مما أثار تساؤلات حول صلته بها، خاصة أنه لا يشبهها ويرتدي ملابس نظيفة.

عقب انتشار الصور، تحركت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة لفحص الواقعة، وانتقلت إلى موقع تواجد السيدة والطفل، وتم تحديد هويته والتوصل إلى أسرته، ليتبين أنه ليس نجلها، وأن والدته لا تعرف شيئًا عنها.

في بداية استجوابها، ادعت السيدة المتسولة أنها عثرت على الطفل يلهو في الميدان وقررت اصطحابه لحمايته من الضياع، وتوصلت التحقيقات إلى أن والدة الطفل منفصلة عن والده، وعادةً ما تتركه وشقيقته دون رقابة، ما أدى إلى تواجده بمفرده في الشارع.

وعليه، تم التحفظ على الأم، بينما تم تسليم الطفل إلى والده بعد اتخاذ الإجراءات القانونية، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.