إغلاق صناديق الاقتراع في انتخابات نادي القضاة وبدء فرز الأصوات

كتب- صابر المحلاوي:

أُغلقت صناديق الاقتراع في انتخابات التجديد الثلثي لنادي قضاة مصر، اليوم الجمعة، بعد يوم انتخابي شهد إقبالًا كبيرًا من القضاة وأعضاء النيابة العامة للإدلاء بأصواتهم على 6 مقاعد لمجلس إدارة النادي.

وبدأت اللجنة القضائية الرئاسية المشرفة على الانتخابات، برئاسة المستشار محمد رضا شوكت رئيس محكمة استئناف القاهرة الأسبق، في فرز الأصوات تمهيدًا لإعلان النتائج النهائية والمرشحين الفائزين في وقت لاحق من مساء اليوم.

وشهدت الانتخابات، التي جرت بمقر دار القضاء العالي، منافسة بين 29 مرشحًا، بواقع مقعدين للمستشارين، ومقعدين لرؤساء المحاكم والقضاة، ومقعدين لأعضاء النيابة العامة.

وجرت العملية الانتخابية وسط انتظام وسلاسة، على الرغم من كثافة الحضور، تحت إشراف لجنة قضائية رئاسية تضم عددًا من المستشارين ورؤساء محاكم الاستئناف السابقين.