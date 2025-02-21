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دوي انفجار يهز باب الشعرية.. ومصدر يكشف حصيلة المصابين

07:55 م الجمعة 21 فبراير 2025

انفجار انبوبة غاز

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كتب - محمد شعبان:

سُمع دوي انفجار هزَّ منطقة باب الشعرية نطاق حي الجمالية اليوم الجمعة.

تلقى مأمور قسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع انفجار بحارة السويسي.

مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة دفع بـ3 سيارات إطفاء بيادة نائبه لإدارة الإطفاء والإنقاذ البري بالتنسيق مع مأمور القسم.

تبين بالفحص انفجار أسطوانة غاز داخل شقة بالطابق الثاني لعقار مكون من 6 أدوار، مما أسفر عن سقوط 3 حالات اختناق نقلوا إلى مستشفى الحسين الجامعي.

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