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6 مصابين في تصادم ميني باص مع نقل بطريق الأوتوستراد

07:18 م الجمعة 21 فبراير 2025

حادث تصادم سيارة نقل وميني باص

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كتب - محمد شعبان:

أصيب 6 أشخاص في تصادم أتوبيس مينى باص مع سيارة نقل بطريق الأوتوستراد اليوم الجمعة.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين بمنطقة بين الجبلين.

انتقلت الخدمات المرورية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص اصطدام ميني باص مع سيارة نقل في اتجاه حلوان مما أسفر عن سقوط 6 مصابين.

المصابون نقلوا إلى مستشفى مايو للعلاج، وجنبت إدارة المرور آثار الحادث نهر الطريق.

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حادث تصادم ميني باص سيارة نقل طريق الأوتوستراد المرور النجدة
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