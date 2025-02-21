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النيابة تحقق في دهس شاب بالمطرية.. وتحليل مخدرات للسائق المتهم

06:47 م الجمعة 21 فبراير 2025

مصرع شاب دهسته سيارة

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كتب - صابر المحلاوي:

تباشر النيابة العامة بالمطرية، التحقيق في واقعة مصرع شاب دهسته سيارة ميكروباص في منطقة المطرية، وأمرت بإجراء تحليل مخدرات للسائق المتهم، كما طلبت تحريات الأجهزة الأمنية والاستماع إلى أقوال الشهود لكشف ملابسات الحادث.

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي قسم شرطة المطرية بلاغًا من أحد المستشفيات بوصول جثة شاب مقيم بدائرة القسم، مصابًا بكسور وكدمات متفرقة بالجسم إثر اصطدامه بسيارة.

وبالفحص، تبين أن الضحية أثناء عبوره الطريق بدائرة القسم، صدمته سيارة ميكروباص مجهولة، ولاذ قائدها بالفرار.

وبتكثيف التحريات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط السائق المتهم، وعُثر بحوزته على السيارة المتسببة في الحادث. وبمواجهته، أقر بارتكاب الواقعة وفراره خوفًا من المساءلة القانونية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ استكمال التحقيقات.

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