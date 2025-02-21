طلقة في الرأس وجرح بالرقبة.. تفاصيل العثور على جثة شاب في الجيزة

كتب- صابر المحلاوي:

تباشر النيابة العامة بالجيزة، التحقيق في واقعة العثور على جثة شاب مصاب بطلق ناري في الرأس وجرح قطعي بالرقبة، وذلك على كورنيش إمبابة.

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الحادث؛ لكشف ملابساته ومعرفة تفاصيله، إلى جانب تفريغ كاميرات المراقبة القريبة من موقع الجريمة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة قد تلقت إخطارًا من قسم شرطة إمبابة يفيد بالعثور على جثة شاب ملقاة في الشارع، مصابًا بعدة إصابات ظاهرية.

وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين أن الضحية يُدعى "رضوان"، مصابًا بطلق ناري في الرأس، بالإضافة إلى آثار إصابة بآلة حادة على رقبته.

وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لكشف غموض الواقعة وضبط مرتكبها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق.