حكاية "حمادة" وزوجاته .. خيانة في شهر العسل تكتب نهايته المأساوية في جلسة صفا

كتبت - فاطمة عادل:

بين فرحة ولادة طفلته وحزن فقدانها قبل أن تكمل عامها الثاني، انهارت حياة حمادة في لحظات. الصدمة الكبرى كانت خيانة زوجته التي اكتشفها فجأة، فقرر طلاقها والزواج بأخرى. لكن بعد 12 يومًا فقط من زواجه الثاني، لقي مصرعه على يد الزوجة الجديدة وعشيقها بمساعدة صديقه.

في حلقة جديدة من "جرائم عش الزوجية"، نروي تفاصيل مقتل عامل على يد زوجته بعد 12 يومًا من زواجهما، بمساعدة عشيقها وصديقه في مدينة العاشر من رمضان عام 2018.

بدأت القصة عندما انتقل "حمادة"، وهو شاب من محافظة المنيا، إلى العاشر من رمضان عام 2012 بحثًا عن لقمة العيش، وعمل في أحد مصانع الأدوية.

في عام 2015، تزوج من فتاة من محافظته، ورُزق منها بطفلة، لكن القدر لم يمهلهما طويلًا، إذ توفيت الطفلة عن عمر عامين. وبعد مرور ستة أشهر على الفاجعة، اكتشف خيانة زوجته وإقامتها علاقة غير شرعية مع شاب آخر، فقرر تطليقها ورفع دعوى زنا ضدها.

في تلك الفترة، كانت "ولاء"، ابنة خال حمادة، تعيش ظروفًا مماثلة بعد انفصالها عن زوجها وهي لم تتجاوز التاسعة عشرة من عمرها. قرر حمادة الزواج بها، لكنه لم يكن يعلم أنها تخفي سرًا خطيرًا — حُبها لشخص آخر.

تزوجا وسكنا بالحي 60 بمدينة العاشر من رمضان. وبعد مرور 12 يومًا فقط من زواجهما، دبّرت ولاء مع عشيقها خطة للتخلص من حمادة. أقنعته بالخروج في نزهة، حيث كان عشيقها يختبئ مترصدًا اللحظة المناسبة. وعندما سنحت الفرصة، نفّذ العشيق جريمته البشعة، إذ انقض على الزوج المغدور بعصا خشبية، منهيا حياته في الحال.

الزوجة الخائنة منحت عشيقها مصوغاتها الذهبية، قبل أن تبلغ أجهزة الأمن بأن مسلحين قتلوا زوجها وسرقوا مصوغاتها.

لكن الحيلة لم تنجح، إذ كشفت التحريات الأمنية ملابسات الجريمة بعد تحقيقات مكثفة، وتم القبض على الزوجة وعشيقها وصديقهما، حيث اعترفوا بالتخطيط للجريمة مسبقًا.

وبررت الزوجة جريمتها بأنها تزوجت من حمادة بالإكراه، بينما كانت ترغب في الزواج من عشيقها، لكن أسرتها رفضت بسبب سوء سلوكه. فخططت مع عشيقها للتخلص من الزوج.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأُحيلت القضية إلى محكمة الجنايات.