تزوير واستيلاء على الملايين.. ضبط شبكة احتيال على شركات التمويل بالقاهرة



كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أربعة عناصر إجرامية تخصصوا في تزوير الوثائق الرسمية واستخدامها للاحتيال على شركات التمويل والاستيلاء على مبالغ مالية ضخمة دون سدادها.

وكشفت التحريات أن العصابة تتكون من ثلاثة رجال وسيدة، بينهم اثنان ذوو معلومات جنائية، وجميعهم مقيمون بالقاهرة، حيث استغلوا المحررات المزورة في الحصول على تمويل غير قانوني.

وبعد تقنين الإجراءات، نجحت القوات في ضبط المتهمين، وعثرت بحوزتهم على ستة هواتف محمولة تحتوي على أدلة تدينهم، واعترفوا بارتكاب الجرائم المنسوبة إليهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم التزوير والنصب.