ضبط تابوت أثري من العصر الروماني خلال مداهمة أمنية في سوهاج



كتب- علاء عمران:

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في ضبط شخصين بحوزتهما قطع أثرية بمحافظة سوهاج، حيث أكدت تحريات الأمن العام وشرطة السياحة والآثار أن أحد المتهمين قام بحيازة هذه القطع داخل مسكنه بغرض الاتجار.

وبعد تقنين الإجراءات، تمكنت القوات من ضبطه وبصحبته نجل شقيقه، وعُثر داخل مسكنه على تابوت من الحجر الجيري وإناءين فخاريين، تبين لاحقًا أنها أثرية وتعود إلى العصرين اليوناني الروماني والإسلامي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالة المتهمين إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.