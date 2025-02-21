الأمن يكشف شبكات نصب سياحية تستغل المواطنين بمكاتب غير مرخصة

كتب- علاء عمران:

اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية إجراءات قانونية بحق 3 شركات سياحية ومكتبين يعملون بدون ترخيص، بعد ثبوت تورطهم في عمليات نصب على المواطنين.

وكشفت تحريات قطاعي مباحث الوزارة وشرطة السياحة والآثار أن تلك الكيانات تروج لخدماتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مدعية أنها شركات سياحية مرخصة، فيما جمعت مبالغ مالية من المواطنين بزعم تنظيم رحلات سياحية ودينية، رغم عدم قانونية نشاطها.

وعقب تقنين الإجراءات، ضبطت الأجهزة الأمنية القائمين على إدارة هذه المكاتب، وعثرت بحوزتهم على تذاكر طيران، برامج رحلات دينية، إيصالات استلام نقدية، وإعلانات ترويجية مضللة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة النصب والاحتيال في القطاع السياحي وحماية حقوق المواطنين.