ضبط قضايا اتجار بالعملات الأجنبية خارج السوق المصرفي بقيمة 13 مليون جنيه

كتب- علاء عمران:

واصلت الأجهزة الأمنية حملاتها لملاحقة المتورطين في جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات من خلال إخفائها عن التداول وبيعها خارج السوق المصرفي، مما يؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني.

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، عن ضبط عدة قضايا تتعلق بالاتجار بالعملات الأجنبية المختلفة، بقيمة مالية تقترب من 13 مليون جنيه خلال 24 ساعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.