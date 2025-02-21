النشرة المرورية.. سيولة في حركة السيارات بالقاهرة والجيزة

كتب- علاء عمران:

شهدت الطرق الرئيسية في محافظتي القاهرة والجيزة، صباح اليوم الجمعة، سيولة مرورية ملحوظة خلال ساعات الذروة الأولى، مع انسيابية الحركة أعلى كوبري أكتوبر في الاتجاهين.

وسارت حركة المرور بشكل منتظم في مناطق مدينة نصر وصولًا إلى الطريق الدائري، وسط انتشار أمني مكثف لمتابعة سير المركبات وضمان انتظام الحركة في الشوارع والميادين الحيوية.

كما ظهرت سيولة مرورية بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة السيارات عند جميع المداخل المؤدية للميدان، بالإضافة إلى انسياب الحركة المرورية بكورنيش النيل في الاتجاه المؤدي إلى مناطق حلوان والملك الصالح.

وشهدت محاور رئيسية مثل الطريق الدائري ومحور 26 يوليو وكوبري أكتوبر ومناطق روكسي ورمسيس وعبد المنعم رياض ووسط البلد انتظامًا في حركة المركبات دون أي معوقات تُذكر.

وتتابع غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور حالة الطرق والمحاور من خلال الخدمات المرورية المنتشرة والكاميرات المراقبة، مع نشر الأوناش المرورية على الطرق للتعامل مع أي حوادث أو أعطال قد تؤثر على انسيابية الحركة.