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إعادة محاكمة 3 متهمين في قضية "فض اعتصام النهضة" اليوم

02:00 ص الخميس 20 فبراير 2025

إعادة محاكمة 3 متهمين في قضية "فض اعتصام النهضة" ا

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كتب- محمود الشوربجي:

تنظر محكمة جنايات مستأنف بدر، اليوم الخميس، جلسة إعادة إجراءات محاكمة 3 متهمين في القضية المعروفة إعلامياً بـ"أحداث فض اعتصام النهضة".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حمادة الصاوي، وعضوية المستشارين محمد عمار، ورأفت زكي، والدكتور علي عمارة، وسكرتارية محمد السعيد.

تضمنت التهم الموجهة إلى المتهمين، وفقاً لأمر الإحالة في القضية رقم 1443 لسنة 2015، تدبير تجمهر بهدف تكدير الأمن والسلم العام، وتعريض حياة المواطنين للخطر، ومقاومة رجال الشرطة أثناء فض التجمهر. كما شملت التهم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وقطع الطرق.

ووجهت للمتهمين كذلك تهمة تشكيل وإدارة عصابة هاجمت سكان ومحيط ميدان النهضة، بالإضافة إلى مقاومة السلطات المكلفة بتنفيذ أمر قضائي بفض التجمهر في 31 يوليو 2013.

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محكمة جنايات مستأنف بدر أحداث فض اعتصام النهضة ميدان النهضة
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