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تطور جديد في سب وقذف "أحمد فلوكس" للاعبة منتخب مصر للسلة

10:17 م الأحد 02 فبراير 2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    أحمد فلوكس
  • عرض 8 صورة
    احمد فلوكس
  • عرض 8 صورة
    أحمد فلوكس
  • عرض 8 صورة
    أحمد فلوكس
  • عرض 8 صورة
    أحمد فلوكس
  • عرض 8 صورة
    أحمد فلوكس
  • عرض 8 صورة
    أحمد فلوكس
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كتب- أحمد عادل:

كشف المستشار أحمد الجندي دفاع لاعبة منتخب السلة سابقًا، آخر تطورات قضية اتهام موكلته للفنان أحمد فلوكس بالسب والقذف، بعد أن أصدرت المحكمة الاقتصادية حكمها بحبس الفنان عامين.

وقال الجندي في تصريحات لـ"مصراوي"، إن ياسمين عزت لاعبة السلة، بصدد الانتهاء من إجراءات التصالح مع الفنان أحمد فلوكس في قضية السب والقذف.

وأوضح الجندي، أن المحكمة الاقتصادية قضت بالحبس عامين للفنان أحمد فلوكس، وتأييد الحكم الصادر ضده، وهو الحكم الذي يقضي مدة عقوبته الآن في محبسه.

وكانت قضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، بتأييد الحكم الصادر ضد الفنان أحمد فلوكس بحبسه سنتين، لسب وقذف وإزعاج لاعبة منتخب مصر للسلة سابقًا ياسمين عزت وتهديدها، وذلك في القضية التي تحمل رقم 521 لسنة 2021 جنح اقتصادية، والمقامة من المحامي أحمد الجندي، وكيلا عن المجني عليها.

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أحمد فلوكس قضية سب وقذف
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