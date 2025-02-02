"ابتزاز وتهديد ينتهي بجثة".. ماذا دار بين خادمة وحارس عقار بحلوان؟

كتب- أحمد عادل

في أحد العقارات الهادئة بمنطقة حلوان، وقعت جريمة مأساوية، طرفاها حارس عقار و بائعة خضراوات اضطرت للعمل كخادمة في المنازل داخل غرفة صغيرة، انتهت بمقتل السيدة خنقًا بـ"إيشارب" على يد الأول. في صباح أحد الأيام، كانت "إيمان" 35 عامًا، بائعة خضار متجولة، تجوب الشوارع بحثًا عن فرصة عمل، بعدما تراكمت الديون على أسرتها ولم يعد بيع الخضار كافيًا لسد الاحتياجات الأساسية، ولم تجد أمامها خيارًا سوى العمل كخادمة في المنازل. توجهت إلى أحد العقارات في منطقة حلوان، حيث كان يجلس "مصطفى" حارس العقار، يباشر عمله أمام مدخل العمارة، اقتربت منه وسألته إن كان أحد سكان العمارة بحاجة إلى خادمة، فأجابها بالنفي. بدت عليها علامات الإرهاق، فطلبت كوبًا من الماء، دخل "مصطفى" إلى غرفته الصغيرة بالطابق الأرضي ليحضر كوب الماء، لكنه فوجئ بملاحقة "إيمان" له دون إذن.

دخلت بائعة الخضروات الغرفة وأغلقت بابها خلفها، فطالبها الحارس بالخروج قبل ان تصرخ في وجهه، قائلة "إديني 200 جنيه وإلا هصرخ وأقول إنك حاولت تتحرش بيا". خوفًا من الفضيحة، أخرج "مصطفي" 200 جنيه من حافظة نقوده وهو يحاول إنهاء الموقف سريعًا، وعندما رأت "إيمان" مبلغ كبير من المال داخل المحفظة، تغيرت ملامحها، وقررت زيادة المبلغ إلى 1000 جنيه. رفض حارس العقار ابتزازها وتحول الأمر إلى مشادة كلامية عنيفة، حاول خلالها "مصطفي" دفعها للخروج، لكنها لم تتراجع ومزقت جزءًا من ملابسها، مهددةً بالصراخ لإلصاق تهمة التحرش به. حاول الحارس إبعادها للمرة الثانية، فهاجمته وإصابته بجرح في الوجه، استشاط "مصطفى" غضبا ودفع رأسها بقوة نحو الحائط، وأطبق بقطعة قماشية "إيشارب" على رقبتها حتى سقطت على الأرض جثة هامدة. أغلق "مصطفي" باب غرفته ولاذ بالفرار من مكان الواقعة إلي مسقط رأسه بمحافظة أسيوط، وانبعاث رائحة كريهة من داخل الغرفة وبعد إبلاغ أحد الأهالي الأجهزة الأمنية عُثر على جثة "إيمان" وتمكن رجال الشرطة من ضبط المتهم، وباشرت النيابة التحقيقات. وقررت النيابة العامة بحلوان، حبس المتهم "مصطفي ن." -حارس عقار-، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل المجني عليها "إيمان" خنقًا.