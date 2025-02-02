الحبس 3 سنوات لتشكيل عصابي متهم بسرقة فيلا تاجر سيارات بحلوان

كتب- محمود الشوربجي:

قضت محكمة جنح حلوان، بمعاقبة تشكيل عصابي مكون من 3 أشخاص، بالحبس ثلاث سنوات، بتهمة سرقة مليون و390 ألف جنيه، من داخل فيلا ملك تاجر سيارات بمنطقة حلوان.

ورد بلاغ لضباط مباحث قسم شرطة حلوان، من تاجر سيارات مقيم بالشارع الغربي دائرة القسم، مفاده اكتشاف سرقة مبلغ قدره مليون و390 ألف جنيه من داخل الفيلا محل سكنه.

بالانتقال لمحل الواقعة وعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة 3 عاطلين، وأمكن تحديد هويتهم وتبين أنهم كلا من "أمير .أ. ع"، وشقيقه "إبراهيم. أ"، وشريكهما "مايكل. ج".

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الأول، وجار تكثيف الجهود لضبط باقي أفراد التشكيل.

وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 21275 لسنة 2024 وباشرت النيابة التحقيقات.