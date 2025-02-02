بعد موظف الأوبرا.. نيل إمبابة يبتلع ضحية جديدة

كتب - محمد شعبان:

وسط تباين الروايات عن موظف دار الأوبرا الذي تخلص من حياته قفزًا في نهر النيل بدائرة قسم شرطة إمبابة، تكرر المشهد بنفس المنطقة لكن الضحية هذه المرة ليس مصري.

مأمور قسم شرطة إمبابة بمديرية أمن الجيزة تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوجود جثة طافية بنهر النيل تحديدًا المنطقة المواجهة لديوان القسم بشارع الكورنيش.

اللواء محمد العدلي مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة دفع بفريق إنقاذ نهري بقيادة نائبه بالتنسيق مع المأمور ورئيس مباحث قطاع الشمال العميد محمد ربيع.

رجال الضفادع البشرية انتشلوا جثة شاب يمني يدعى "إيهاب.ع." يبلغ من العمر 25 عامًا مقيم بالعجوزة، وتم إيداع الجثمان ثلاجة المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.