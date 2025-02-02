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سر العثور على جثة سوداني أعلى قضبان السكة الحديد بدهشور

06:21 م الأحد 02 فبراير 2025

قطار - جثة

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كتب - محمد شعبان:

كشفت الأجهزة الأمنية بالجيزة ملابسات العثور على جثة سوداني على شريط السكة الحديد بأكتوبر، الأحد.

تبين بالفحص أن قطار بضائع اصطدم بشاب سوداني يدعى مصطفى جعفر 31 عامًا بمنطقة دهشور، مما أسفر عن مصرعه في الحال.

تحريات رجال المباحث بقيادة العميد محمد أمين استبعدت وجود شبهة جنائية في الحادث، ونقلت الجثمان إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر المحضر اللازم، وأخطر اللواء سامح الحميلي مدير أمن الجيزة بالواقعة.

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