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رعونة سائق تودي بحياة رضيع وتصيب طفلة تصارع الموت بأوسيم

06:16 م الأحد 02 فبراير 2025

جثة رضيعة - أرشيفية

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كتب - محمد شعبان:

شهد مركز أوسيم شمال الجيزة حادثًا مروعًا راح ضحيته رضيع وتصارع طفلة الموت داخل المستشفى.

مأمور مركز أوسيم تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود ضحيتين بطريق الزيدية بدائرة المركز.

انتقلت أقرب دورية أمنية وتبين أن سيارة اصطدمت بطفلين مما أسفر عن مصرع رضيع عمره عام وإصابة طفلة عمرها 10 سنوات.

تم نقل الطفلة لمستشفى أوسيم للعلاج وإيداع جثمان الرضيع المشرحة مع التحفظ على السائق المتسبب في الحادث.

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