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7 مصابين في انقلاب ميكروباص بـ"صحراوي الإسماعيلية"

06:12 م الأحد 02 فبراير 2025

انقلاب ميكروباص

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كتب - محمد شعبان:

أصيب 7 أشخاص في انقلاب سيارة أجرة بطريق مصر الإسماعيلية الصحراوي اليوم الأحد.

البداية تعود إلى تلقي مسؤول غرفة عمليات المرور إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين بالكيلو 21 نطاق محافظة القليوبية.

انتقلت الخدمات المرورية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص انقلاب سيارة ميكروباص نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد السائق اتجاه مدينة العاشر من رمضان مما أسفر عن سقةط 7 مصابين.

المصابون السبعة نقلوا إلى مستشفى السلام للعلاج، وتجنبت إدارة المرور آثار الحادث نهر الطريق.

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حادث انقلاب ميكروباص طريق الإسماعيلية الصحراوي القليوبية المرور
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