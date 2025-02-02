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مصرع عنصرين إجراميين وضبط 4 في مداهمة أمنية بأسيوط

05:49 م الأحد 02 فبراير 2025

المتهمون والمضبوطات

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القاهرة - مصراوي:

لقي عنصران إجراميان مصرعهما وضُبط 4 آخرين عقب تبادل إطلاق النار مع الشرطة بأسيوط.

وردت معلومات أكدتها تحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تفيد بأن بؤرة إجرامية تضم 6 عناصر شديدي الخطورة بصدد جلب وتهريب كمية من المواد المخدرة تمهيدًا لترويجها على عملائهم.

استهدفتهم مأمورية بمشاركة قطاع الأمن المركزى وحال استشعارهم بالقوات بادروا بإطلاق الأعيرة النارية وأسفر التعامل عن مصرع عنصرين وضبط 4 آخرين.

وعُثر بحوزتهم على 10 كجم من مخدر الآيس، 4 كيلو جرامات أفيون، 5 أسلحة نارية وكمية من الطلقات مختلفة الأعيرة وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالى 6 ملايين جنيه.

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