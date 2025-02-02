الداخلية تعاقب شخصًا ادعى انتشار خطف الأطفال وسرقة أعضائهم

القاهرة - مصراوي:

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تداول مقطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعى يظهر خلاله شخص يدعي انتشار حالات خطف الأطفال وتخديرهم وسرقة أعضائهم والاتجار فيها بالقاهرة.

بالفحص تبين عدم وجود أية بلاغات فى هذا الشأن، وعدم صحة ما تم تداوله وتحديد وضبط القائم على النشر (عامل - مقيم بمحافظة أسيوط).

بمواجهته أقر بنشره مقطع الفيديو المشار إليه دون علمه بأية وقائع محددة؛ بقصد الحصول على نسبة مشاهدات عالية وزيادة عدد المتابعين لصفحته لتحقيق مكاسب مادية.